العراق والكويت: رفض أي أعمال فنية تسيء لعلاقة البلدين

رفض رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، على المؤيد ووزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، اليوم الأربعاء، أي أعمال فنية تسيء لعلاقة البلدين.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ووزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، وتم التشديد على رفضهما لكل ما من شأنه الإساءة لعلاقة البلدين الشقيقين.

وأضافت أنه جرى خلال الاتصال الحديث عن بعض الأعمال الفنية والدرامية خلال شهر رمضان المبارك والتي قوبلت برفض واستياء لدى الجمهور العراقي.

وأعرب المؤيد عن شكره لمواقف دولة الكويت في التصدي لخطاب الكراهية وكل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقة التاريخية بين شعبي البلدين الشقيقين.