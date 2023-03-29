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أشاد الفنان ماجد المصري، بالفنانة إلهام شاهين، قائلًا: "أفضل ممثلة درامية أشتغلت معاها إلهام شاهين".

وذكر خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه شارك معها في فيلم "حب عيشة حرية"، ذاكرا أنه كان في بداية مسيرتهما الفنية، وهو من أفضل الأفلام السينيمائية التي قدمها.

وأكد أنه ندم على تقديم فيلم "أشغال شاقة"، قائلًا: "الفيلم دا وقع من حساباتي.. ونسيته، وحتى مش فاكر اسمي في الفيلم".

ووصف فيلم "الكلام في الممنوع"، بـ"أعظم الأفلام التي قدمها في السينما".

وأوضح أنه حاول تقليد بعض الفنانين في أدوارهم، مثل أحمد زكي، لكنه لم يستطٍع ذلك.