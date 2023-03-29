السويد تستدعي سفير روسيا على خلفية بيان يقول إن ستوكهولم هدف مشروع

استدعت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الأربعاء، سفير روسيا في ستوكهولم للشكوى بشأن بيان على موقع السفارة الروسية على الإنترنت قال إن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجعل السويد «هدفًا مشروعًا»، وذلك بحسب ما نشره موقع «الشرق» للأخبار.



وحذّر تقرير نشره موقع «نيوز ري» الروسي من أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيحدث تغييرات كبيرة أبرزها تحوّل بحر البلطيق إلى «منطقة نفوذ للناتو».



ونقل الموقع عن رئيس الأكاديمية الروسية للقضايا الجيوسياسية العقيد المتقاعد ليونيد إيفاشوف، قوله إن فنلندا بعد هذا التطور ستصبح «دولة غير مستقلة تحتضن قوات الحلف الأطلسي».



وأضاف أن انضمام فنلندا إلى الناتو سيرفع عدد القوات المسلحة على الحدود مع روسيا إلى 300 ألف جندي بدلا من 50 ألفا سابقا، وهو وضع سيدفع موسكو لتعزيز وجودها العسكري على حدودها عن طريق نشر عدة فرق وأنظمة دفاع جوي وبعض أنواع الأسلحة الصاروخية.



وبحسب إيفاشوف، فإن عسكرة الحدود صار أولوية بالنسبة لروسيا بسبب سياسة الناتو، في الوقت الذي كانت تركز فيه موسكو سابقا على تقوية العمل الدبلوماسي والثقافي مع جارتها.



وما تزال مسألة انضمام السويد إلى الناتو موضع شك بعد اعتراض تركيا والمجر على طلب ستوكهولم، وذلك رغم موافقة البرلمان السويدي في وقت سابق على الانضمام إلى الحلف.



وفي هذا الصدد، يقول رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن الحكومة السويدية لم تتلقَّ أي تفسير من المجر عن سبب اتخاذها موقفًا مختلفًا بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو.