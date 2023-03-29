 الولايات المتحدة ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي وتعزيز المصالح والأولويات المشتركة - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي وتعزيز المصالح والأولويات المشتركة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 2:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 2:36 ص

ناقش وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة، كولين كال، مع وزيرة الدفاع اللاتفية جانيس جاريسنس في البنتاجون اليوم الثلاثاء الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدفاعي وتعزيز المصالح والأولويات المشتركة بما في ذلك موقف الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة البلطيق.
وتوجه وكيل الوزارة الأمريكي بالشكر لوزيرة الخارجية اللاتفية على المساعدة العسكرية الكبيرة التي قدمتها لاتفيا لأوكرانيا .. مشيرًا إلى أن لاتفيا هي واحدة من أكبر المساهمين في أوكرانيا بالنسبة لحجم اقتصادها.
وأكد الجانبان التزامهما الراسخ تجاه أوكرانيا في دفاعها عن سيادتها وسلامة أراضيها.

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