يسرا تتشاجر وتفقد الوعي في الحلقة السابعة من «1000 حمدالله على السلامة»

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"، العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا، وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و"سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

وتبدأ الأحداث بسؤال الدكتورة سميحة لفوقية عن حقيبتها وتكتشف أنها فقدتها، وتشتبك معها الدكتورة سميحة في مكتب الضابط حسام، تسقط الدكتورة سميحة وتغيب عن الوعي، فيما يتشاجر أكرم مع فوقية بسبب "روسيتها" للدكتورة سميحة، تحاول سميحة أفاقتها وتقترح "قبلة الحياة" وقبل أن تبدأ فوقية، تعود سميحة للوعي وتسأل ماذا حدث.

وتعود سماح بصحبة علي لقسم الشرطة لتطلب من الضابط حسام رقم هاتف أكرم، وتلتقي سماح بوالدتها في القسم، وتحكي لها رحلة بحثها عنها وعن سامح، وتتعرف سماح على أكرم وفوقية التي تحتضنها بقوة.

ويساعد كابتن الفريق سامح للذهاب لقسم شرطة قسم النيل، ويلتقي سامح بوالدته وسماح بقسم الشرطة، ويخبرهم عن تجربة لعب الكرة في الشارع واكتسابه أصدقاء جدد.

وتطلب سماح من والدتها الذهاب للمنزل ويتسائلون أين المنزل؟، وتطلب سميحة من أكرم البحث عن شقه مناسبة وتمليه شروطها في طلب الشقة، وتطلب فوقية من مصطفى عبر الهاتف مسامحتها بعد تسببها في ضياع حقيبة الدكتورة سميحة، ويطلب منها مصطفى أن تكف عن المشاكل.

ويطلب مصطفى من أكرم السماح للدكتورة سميحة الإقامة في شقته دون إخبارها أنها شقة مصطفى.

ويطلب أكرم من بواب عمارة مصطفى تجهيز الشقة وشراء بعض الطعام ووضعه في الثلاجة، تركب سماح وسامح وسميحة مع أكرم وفوقية في سيارته، ويطلب من الدكتورة سميحة وأبنائها دفع السيارة حتى تدور، وتندفع سيارة أكرم ولا يستطيع السيطرة عليها، ويعودا للمنزل مصطفى سيراً علي الأقدام، كما تتحدث فوقية مع سميحة بغضب، وتشاهد سميحة الشقة وتشعر ببعض الاستقرار.

وتتصل سماح بعلي وتطلب منه أن يسامحها لأنها لم تلتفت له أثناء خروجها من القسم برفقة والدتها وأخوها سامح، ويؤكد لها أنه عاملها باحترام ولا داعي للخجل، وتعلق سميحة على ديكور الشقة وتؤكد أنها "ذوق بلدي".

وتطلب سميحة من أكرم هواتف جديدة بها خط مصري، بينما أكرم لا يستطيع تمالك نفسة من شدة احتياجه للنوم، وتتحدث فوقية عن سميحة مع مصطفى بشكل حميمي كونها تذكرها بنفسها وهي صغيرة، ويحاول أكرم معها أن تنهي الحديث نظراً لارتفاع تكلفة المكالمة الدولية لكندا، يكرر مصطفى وصيته لأكرم وفوقية على الدكتورة سميحة وأبنائها، وتغضب فوقية ويراضيها أكرم ويعدها بفسحة في الملاهي، وتطلب منه بدلال "مبالغ به" أن تذهب لحديقة الأسماك.