توجيه اتهامات بعد جريمة قتل عشوائي في مركز تجاري بكوبنهاجن

بعد نحو 9 أشهر على جريمة قتل عشوائي في مركز تجاري بكوبنهاجن، وجُهت لمنفذ الهجوم ثلاثة اتهامات بالقتل واتهامات إضافية بالشروع في القتل.

وقالت الشرطة في العاصمة الدنماركية اليوم الأربعاء، إنه تم توجيه اتهامات للشاب الدنماركي (23 عاما) بقتل فتاة مراهقة (17 عاما) وصبي بنفس العمر، بالإضافة إلى رجل (46 عاما).

كما وُجهت لمنفذ الهجوم 11 تهمة شروع في قتل، وكذلك تهمة الشروع في قتل لإطلاقه النار على مجموعة من 21 شخصا.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 12 يونيو المقبل في محكمة في كوبنهاجن.

وكان الهجوم قد وقع في 3 يوليو 2022 في مركز "فيلدز" التجاري، أحد أكبر المراكز التجارية في الدنمارك.

وتم اعتقال المشتبه به خارج المبنى بعد وقت قصير من الهجوم وهو قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين.