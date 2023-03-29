ماجد المصري لـ غادة عبد الرازق: أتمنى نتقابل في مسلسل يكسر الدنيا

أكد الفنان ماجد المصري، أن الفنانة غادة عبد الرازق نجمة كبير وممثلة على خط عالٍ جدًا من الرقي في الأداء والصدق التعبيري، موضحًا أن هذا ما ظهر في نجاح مسلسل "مع سبق الإصرار".

وأضاف "المصري"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها نجمة مهمة جدًا ولا يختلف عليها أحد.

وأكد أن نجاح "مع سبق الإصرار" بسبب التركيبة الجيدة من الممثلين والإخراج، حيث إن المسلسل ضم الكثير من النجوم.

ووجه ماجد المصري، رسالة لها: "أنا بحبك أوي ويارب نجتمع مع بعض قريب ونعمل مسلسل يكسر الدنيا"، مشيرًا إلى أن عدم ظهورها في أدوار بطولة وكبيرة خلال الفترة الأخيرة لا يقلل من قدرها ونجوميتها.