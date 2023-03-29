30 مجموعة سياسية في تايوان تحتج على زيارة رئيسة البلاد للولايات المتحدة

نظمت أكثر من 30 مجموعة سياسية في تايوان، أمس الثلاثاء، احتجاجا على توقف رئيسة تايوان تساي إنج ون في، الولايات المتحدة خلال رحلتها إلى أمريكا الوسطي.

وبحسب تقارير إعلامية، ستسافر تساي في الفترة من 29 مارس الجاري إلى 7 أبريل المقبل، وستتوقف في نيويورك قبل أن تتوجه إلى دولتين في أمريكا الوسطى هما جواتيمالا وبليز، وستتوقف في لوس أنجليس في رحلة العودة.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية أن زيارتها ستشمل عقد لقاء مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

ويعتقد محللون أن رحلة تساي من المتوقع أن تتعاون بشكل كامل مع ما يسمى بخطة "تدمير تايوان" التي وضعتها الولايات المتحدة لإضعاف البر الرئيسي الصيني.

وقال رئيس حزب العمال التايواني وو جونج يوان، إن تساي تعرف بوضوح أن طريق "استقلال تايوان" هو عمل انتحاري، لكنها تخدع الناس لاتباعه وهي تدرك أيضا أن الولايات المتحدة هي أكبر دعاة حرب في العالم، وتخرب السلام العالمي، لكنها تدفع سكان الجزيرة إلى حفرة من النار.

وقال الأمين العام لجمعية حقوق العمال في تايوان وانج وو لانج، لصحيفة جلوبال تايمز الصينية، إن تساي منحت وسام النجم اللامع لمستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض روبرت أوبراين، الذي أدلى بوابل من التصريحات المذهلة حول تايوان، مثل اقتراح تدمير صناعة أشباه الموصلات في الجزيرة.

وأضاف وانج أن هذا يفضح الوجه القبيح لتواطؤ سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي مع الإمبرياليين الأمريكيين واليابانيين وقوى "استقلال تايوان" الانفصالية.

وقال وانج: "نحن جميعا غاضبون اليوم! يجب أن نقف ونحتج على خيانة تساي لتايوان، ونقول لا لتساي".

وقال نائب رئيس حزب العمال التايواني وانج تشوان بينج، لصحيفة جلوبال تايمز: "استقلال تايوان طريق مسدود، وإعادة التوحيد السلمي هي أفضل مخرج لتايوان".