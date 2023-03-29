روسنفط الروسية توقع اتفاقا لزيادة مبيعاتها في الهند

وقعت شركة الطاقة الروسية العملاقة "روسنفط"، اتفاقا لزيادة مبيعاتها إلى شركة إنديان اويل كورب ليمتد الهندية.

وقع الاتفاق إيجور سيشن الرئيس التنفيذي للشركة الروسية، في حضور هارديب سينج بوري وزير النفط الهندي.

ويعزز هذا الاتفاق تطور صادرات الطاقة الروسية إلى الهند والتي شهدت قفزة كبيرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير من العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الهند لم تستورد أي نفط غير روسي تقريبا منذ أكثر من عام، حيث أصبحت سوقا رئيسية للنفط الروسي في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو ردا على الحرب.

وأعلنت الشركة الروسية الاتفاق عبر بيان على موقعها الإلكتروني دون تقديم أي تفاصيل بشأن كميات النفط التي سيتم تصديرها وفقا للاتفاق.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن صادرات روسيا من النفط إلى الهند زادت خلال العام الماضي بمقدار 22 مرة.

وفي الشهر الماضي بلغ متوسط صادرات النفط الروسي إلى الهند حوالي 7ر1 مليون برميل يوميا بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، بما يزيد على 15% من إجمالي إنتاج روسيا من النفط.

وخلال زيارته للهند التقى سيشن مع مسئولين من الحكومة ورؤساء بعض أكبر شركات النفط والغاز الهندية بحسب البيان.

وقال بيان روسنفط، إن الأطراف ناقشوا أيضا سبل توسيع نطاق التعاون بين روسنفط والشركات الروسية في مختلف مجالات قطاع الطاقة بما في ذلك إمكانية سداد المدفوعات بالعملات المحلية للدولتين.