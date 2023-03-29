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قال طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن منتخب مصر يحتاج إلى فترة للرجوع إلى مستواه بعد خسارة نهائي إفريقيا أمام السنغال.

وأضاف أبو زيد في تصريحات إذاعية: «الفوز على مالاوي شيء جيد و معنوي للاعبين، ولكن المشوار لسه طويل عشان نرجع لمستوى جيد، ومش هنضحك على نفسنا احنا مازالنا نواجه منتخبات ضعيفة».

وتطرق للحديث عن مواجهة الأهلي والهلال السوداني، قائلا: «المواجهة ستكون صعبة على الأهلي، ولكنه يمتلك خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية وهو الأقرب إلى التأهل للدور القادم من البطولة».

وبسؤاله عن رأيه في الثنائي محمود كهربا ومحمد شريف لاعبا الأهلي، قال: «شريف رأس حربة نموذجى، ولابد من تواجده فى التشكيل الاساسى للقلعة الحمراء خلال المباريات القادمة».

وأتم: «محمود كهربا لاعب ذكي، ولكن لم يقم باستغلال جميع إمكانياته حتى الآن».