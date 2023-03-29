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الولايات المتحدة وإيطاليا تبحثان الوضع في تونس وأوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 5:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 5:51 ص

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية اليوم مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها تونس وضرورة مساعدة الحكومة التونسية على تطبيق الحلول الدائمة.
وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن أكد أن الولايات المتحدة تواصل التشديد على أهمية قيام الحكومة التونسية بتنفيذ سريع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما ناقش الجانبان الأهمية المستمرة لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على حربها غير المبررة ضد أوكرانيا -على حد قول البيان.

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