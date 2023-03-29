جمهورية التشيك توقف شراء الوقود النووي الروسي اعتبار من 2024

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تعتزم جمهورية التشيك وقف طلبيات عناصر الوقود الروسية الصنع لمحطات الطاقة النووية لديها، اعتبارا من العام المقبل.

وستقوم شركة "ويستنجهاوس" الأمريكية في المستقبل بتزويد محطة "دوكوفاني" للطاقة النووية في جنوب مورافيا بوقود من السويد، حسبما قالت مجموعة "سي اي زد" المشغلة للمحطة اليوم الأربعاء.

وتحدث دانيال بينيس الرئيس التنفيذي لمجموعة "سي اي زد" في بيان عن "تعزيز قوي لأمن الطاقة في البلاد".

وكانت محطة "دوكوفاني" التي توجد على بعد نحو 100 كيلومتر شمال فيينا، تعمل منذ أكثر من 35 عاما.

وكانت الأربعة مفاعلات بالمحطة والتي ترجع إلى العصر السوفيتي تعمل بشكل كامل بوقود من شركة "تي في اي ال" الروسية.

وقالت الشركة إنها ستستخدم في الفترة الحالية كل المخزونات المتبقية لديها.

وفي رد فعل على الحرب الروسية الأوكرانية، تم الإعلان قبل عام أن محطة "تيميلين" للطاقة النووية في جنوب بوهيميا ستتحول للعمل بعناصر وقود من شركة "ويستنجهاوس" وشركة "فراماتوم" الفرنسية.

وتستهدف حكومة تيار يمين الوسط في براغ زيادة نسبة الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء من مستواها الحالي الذي يبلغ 40% إلى أكثر من 50% بحلول عام 2024.