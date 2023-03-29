كوريا الجنوبية: استقالة مستشار الأمن الوطني وسط مشكلات تتعلق بالتنسيق لزيارة يون إلى واشنطن

أعلن مستشار الأمن الوطني لكوريا الجنوبية كيم سونج-هان، عن استقالته اليوم الأربعاء، وسط أنباء عن مشكلة تتعلق بالتنسيق لزيارة الرئيس يون سيوك-يول، إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل.



وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، قال «كيم» إن استقالته ستكون سارية المفعول في نفس اليوم، مؤكدًا أنه سيعود إلى وظيفته السابقة في جامعة كوريا.



وجاءت هذه الأخبار في أعقاب تقارير تفيد احتمال استبدال «كيم»؛ بسبب قضية تتعلق بتنسيق زيارة «يون» إلى واشنطن في 26 أبريل.



وكان المكتب الرئاسي قد قال في وقت سابق إن الخبر «مختلف عن الحقيقة».



وقال «كيم»: «عندما عرض الرئيس عليَّ المنصب قبل عام، أخبرته أنني سأضع أساسا لاستعادة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، وتعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ثم سأعود إلى الجامعة».



وأضاف: «أعتقد أن هذه الشروط تم الوفاء بها إلى حد ما»، قائلًا إنه يعتقد أن خلفه سيكون قادرا على القيام بدوره بسلاسة، حيث تسير الاستعدادات لزيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة جيدا.



وأوضح أيضا أنه لا يريد أن يؤدي الجدل «الذي تسببت فيه» إلى إضافة أعباء أخرى إلى العمل الدبلوماسي أو إدارة شؤون الدولة، معقبًا: «حتى بعد أن أعود إلى الجامعة، سأستمر في بذل قصارى جهدي لنجاح إدارة يون سيوك-يول».