بيت مال القدس وجامعة القدس تنظمان منتدى الأيام الحرة وتوقعان شراكة بمجال التعليم والتدريب

وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس، وجامعة القدس، اتفاقية لتطوير منظومة بيت المال للتعليم والتدريب، تشمل في مرحلتها الأولى الحرف المرتبطة بالاختصاصيين النفسانيين، للتكفل بالحالات الأولية لأشخاص في وضعية اضطراب نفسي، والبيئة والتوازن الطبيعي وتدوير النفايات، والتسويق الرقمي لمنتجات التجار والجمعيات.

وأفاد بيان لوكالة بيت مال القدس اليوم الثلاثاء، بأن الاتفاقية وقعها في رام الله كل من المدير المكلف بتسيير الوكالة الدكتور محمد سالم الشرقاوي، ورئيس جامعة القدس الدكتور عماد أبو كشك، وذلك على هامش التنظيم المشترك للدورة الأولى لمنتدى الأيام الحرة.

وقال المدير المكلف بتسيير الوكالة الدكتور محمد سالم الشرقاوي، أمام المنتدى، إن الوكالة أصبحت مرجعا مهما في العمل داخل القدس، لحرصها الشديد على وضع الآليات الصحيحة التي تؤمن إيصال أموال التبرعات المخصصة للمشروعات إلى مستحقيها.

من جانبه، أشاد الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس بما تقدمه الوكالة من جهود حرة وعمل صادق من أجل القدس وتنميتها وتعزيز صمود أهلها.

وقال إن الوكالة بدأت عملها في القدس وفلسطين تتحقق من خطواتها وتستشرف المستقبل بشروطه ومحدداته ورهاناته لتضع الحلول العملية الواقعية القابلة للتنفيذ في إطار برنامجها للتنمية المستدامة في القدس.