صورة - وثيقة جديدة تدين نادي برشلونة في قضية نيجريرا

كشفت تقارير إسبانية عن تفاصيل جديدة بشأن قضية الفساد التحكيمي الخاصة بنادي برشلونة والمعروفة إعلامية باسم «قضية نيجريرا».

نشرت صحيفة « El Español» وثيقة مسربة تخص ابن نيجريرا، حيث توضح الوثيقة أن نادي برشلونة دفع لابن نيجريرا مبلغ 10 الاف يورو إضافية من أجل نقل الحكام بالسيارة أثناء المباريات.

وأضافت الصحيفة أن الوثيقة وضحت أيضا أنه يحصل على عموله إضافية من نادي برشلونة إذا نقل الحكام في سيارته في أيام المباريات.

واتُهم برشلونة وبعض قادته يوم 10 مارس الجاري من قبل السلطات الإسبانية بالفساد وخيانة الأمانة والسجلات التجارية المزيفة في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني والذي تتم ملاحقته أيضاً.