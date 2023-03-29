مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة برصاص مسلحين شمال شرقي بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية وشهود عيان، اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة برصاص مسلحين في إحدى قرى محافظة ديالي /57كم شمال شرقي بغداد/.

وقالت المصادر، إن مسلحين هاجموا فجر اليوم منزل عائلة مكونة من الأب والزوجة والابن في قرية التحويلة في قضاء الخالص بمحافظة ديالي، وأطلقوا عليهم الرصاص من أسلحة كاتمة للصوت وأردوهم قتلى في الحال ولاذوا بالفرار.

وبحسب المصادر، يعمل الأب في أحد الأجهزة الأمنية العراقية، موضحة أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وأجرت تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة ديالي، أعمال عنف متكررة تقف وراءها جماعات مسلحة ناشطة.