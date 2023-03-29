محافظ الغربية يشيد بالتلاحم الوطني بين المسلمين والمسيحيين في حفل إفطار مؤسسة الفلك

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته مؤسسة الفلك الخيرية لدعم أطفال متلازمة داون، وذلك برعاية الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، العميد هشام خورشيد مدير مكتب المخابرات الحربية بالغربية، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، والسفيرة نبيلة مكرم ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة.

وفي كلمته قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية: "أشعر بالفخر كوني مصري، أجلس اليوم بين مصريين جمعهم صيام رمضان والصيام الكبير، وبين ملائكة متلازمة داون الذين نجتمع اليوم معهم لنفرح سويا بمرور عام على إنشاء مؤسسة الفلك".

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم الكامل لاكتمال المرحلة الثانية، وغيرها من المراحل، موجهاً التهنئة لمؤسسة الفلك، ولجميع القائمين عليها وعلى رأسهم الأنبا بولا، الذي حرص على تنفيذ هذا المشروع على أكمل وجه منذ اليوم الأول.

وأضاف المحافظ، أن هذا المشروع يعد إضافة جديدة للمشروعات التنموية والخدمية التي تتحقق على أرض المحافظة في ظل الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الجمهورية التي تهتم بكل فئات المجتمع، متابعًا: "فتحية إجلال وتقدير وإعزاز لما يوليه من اهتمام من أجل توفير حياة كريمة لكل فئات المجتمع".

ووجه الأنبا بولا كلمة شكر: "الحمد لله الذي جمعنا اليوم في هذه الأيام المباركة والتي تجمع صيام شهر رمضان مع الصوم الكبير للأقباط، شكر لله الذي جمعنا حول هدف مقدس وهو خدمة ملائكة متلازمة داون".

كما وجه كلمة شكر لكل من شارك في نجاح هذا المشروع وعلى رأسهم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الذي ظل يتابع بشكل دوري مع كل الأجهزة التنفيذية خطوات تنفيذ المشروع وحتى يوم الافتتاح، موجهًا التحية لمؤسسات الدولة والتي شاركت في بناء هذا المشروع.

وعلى هامش الاحتفال تم عرض فيلم وثائقي يوضح أهداف المشروع إلى جانب التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وذويهم وتفقد معرض المنتجات الذي نفذته المؤسسة.