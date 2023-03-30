أحمد ناجي: الشناوي سيكون صمام أمان للأهلي أمام الهلال السوداني

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن مواجهة الأهلي ضد الهلال السوداني صعبة للغاية، لكنها تحتاج للتشجيع والدعم من جانب الجمهور الذي سيحضر اللقاء طوال الـ90 دقيقة.

وقال ناجي في تصريحات عبر قناة ETC: "لاعبو الأهلي مطالبون بالتركيز طوال المباراة من أجل تحقيق الانتصار، والفريق الأحمر مر بظروف صعبة كثيرة لكنه تخطى كل ذلك".

وأضاف: "محمد الشناوي حارس دولي وصاحب خبرات، وكنت أجهزه للعب كاس العالم 2018 أمام أوروجواي، رغم قناعة كوبر وقتها بالدفع بـ عصام الحضري، وقولت لـ الشناوي وقتها أما أن تنتهي حياتي المهنية اليوم، أو يتم الاشادة بي لاختياري لك للمشاركة، والشناوي أخبرني بأنه سيكون أفضل لاعب في المباراة".

وواصل: "الشناوي كان أفضل لاعب في هذه المباراة، وفي ليلة هذه المباراة لم أنام جيدًا، وكنت أخشى من استقباله عدة أهداف أمام أوروجواي، لكنه تألق وظهر بمستوى طيب للغاية".

وأكمل: "الجميع أشاد بالشناوي بعد تألقه أمام أوروجواي، لكن أنا طالبته بضرورة الاستمرار في التألق، كما أن شخصيته تطورت كثيرًا مع الأهلي، فأنا دربته منذ أن كان عمره 14 عامًا، وسيكون صمام أمان للفريق الأحمر أمام الهلال السوداني، وأي مدرب تولى تدريب الأهلي ومنتخب مصر لا يثق سوى في محمد الشناوي".

وزاد: "لا يجب أن نفقد الثقة في محمد الشناوي مطلقًا، ولا نحاسبه بالقطعة، هناك حراس كبيرة على مستوى العالم تخطأ في مباراة وبعدها تصبح من أحد نجوم اللقاءات التالية".

وأردف: "كنت حاضرًا لمباراة المانيا والبرازيل في مونديال 2014، وشاهدت الخسارة التاريخية لنجوم السامبا، ولكن الجماهير البرازيلية ذواقة وكانت تعلم أن منتخبهم في يوم سيئ".

وأتم: "أتوقع فوز النادي الأهلي على الهلال السوداني، وصعوده لدور الثمانية".