إنبي يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة البنك الأهلي

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سيكون استاد السلام مسرحًا لمواجهة قوية تجمع الفريق الكروى الأول بنادى إنبى مع البنك الأهلى، والمقررة مساء الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الفريق البترولى بقيادة تامر مصطفى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في التأهل إلى ربع نهائى كأس الرابطة، عقب نجاحه في الإطاحة ببيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 6 / 5، ويأمل في تخطى المباراة.

والحصول على النقاط الثلاث من المباراة لتحسين وضعه بالجدول حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، فيما يدخل البنك الأهلى بقيادة اليونانى بابا فاسيليو المباراة برصيد 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويتطلع للظهور بمستوى جيد لتحقيق الفوز بعدما نجح في تحقيق مفاجأة خلال الأيام الماضية عقب فوزه على الزمالك بثلاثة أهداف نظيف في كأس الرابطة.

وينهى الفريقان تحضيراتهما للمباراة الليلة بخوض المران الختامى والذى يتضمن أداء بعض الجمل الفنية التي يرغب كل مدرب في تطبيقها بالمباراة وبعدها يختار كل فريق 18 لاعبا للدخول في معسكر مغلق والمبيت ليلة المباراة.