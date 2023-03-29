الشرطة الإيطالية تضبط أكثر من 700 كيلوجرام من الكوكايين وتلقي القبض على 21 شخصا

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قالت الشرطة الإيطالية الثلاثاء إنها ألقت القبض على 21 شخصا وضبطت أكثر من 700 كيلوجرام من الكوكايين تم تهريبها إلى البلاد في جلود خام من أمريكا اللاتينية.

وأفادت الشرطة الإيطالية بأن المخدرات كانت مخبأة في جلود بقر تم شحنها من أمريكا اللاتينية إلى شركة إيطالية أنشئت للعملية الإجرامية.

وألقي القبض على 21 شخصا بتهمة التآمر الجنائي بهدف الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال. وقالت الشرطة إن غالبية من تم إلقاء القبض عليهم هم من مواطني الدومينيكان وأحدهم ألباني والباقي إيطاليون.

وتمكنت السلطات الإيطالية من خلال عملية بدأتها في فبراير 2022، من ضبط حوالي 745 كيلوجراما من الكوكايين في ثلاث ضبطيات منفصلة في شمال ووسط البلاد. وقدرت الشرطة قيمة المخدرات السوقية بـ 61 مليون يورو (66 مليون دولار).

كما عثرت الشرطة على أكثر من 300 ألف يورو نقدا وعدد من المركبات.