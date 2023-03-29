الرئيس التركي يقرر رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته سترفع الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو المقبل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الاربعاء.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين لدى مغادرته مبنى البرلمان التركي، عقب مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه.



وردا على سؤال لأحد الصحفيين حول إمكانية إعلان الحكومة زيادة جديدة في الحد الأدنى للاجور خلال العام الجاري، قال أردوغان: "في (تموز) يوليو".



ولم توضح "الأناضول" حجم الزيادة المقررة.



جدير بالذكر أنه بغض النظر عن حجم الزيادة، فهي ستكون الثانية هذا العام.



وكان قد تم رفع الحد الأدنى للاجور بنسبة 55% في يناير الماضي، في الوقت الذي تهدد فيه أسوأ أزمة للاسعار تشهدها تركيا خلال عقدين من حكم أردوغان، بتراجع شعبيته خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 من مايو المقبل.



وكان قد تم انتخاب أردوغان رئيسا للمرة الأولى في 2014، وتمت إعادة انتخابه في عام 2018.