وفاة الكاتب والمترجم السيد إمام بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل الكاتب والمترجم الكبير السيد إمام، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ78 عاما، تاركا ميراثا ثريا من الأعمال الأدبية المترجمة للمكتبة العربية في مجال الأدب والنقد الأدبي.

وكتب الروائي طارق إمام نجل المترجم الكبير السيد إمام على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أنعى لكم أبي.. السيد إمام في ذمة الله".

يذكر أن السيد إمام من مواليد 19 مارس 1945، بمحافظة البحيرة، وتخرج فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية وترجم الكثير الكتب النقدية فى النظرية الأدبية.

وعمل مستشارا أدبيا لمجلة الثقافة الجديدة لسنوات طريلة، وفى أكتوبر من عام 2017 تم تكريمه فى فرع ثقافة البحيرة؛ لدوره البارز فى مجال الأدب، وترأس نادى الأدب بمحافظة البحيرة لعدة دورات متتالية.

جدير بالذكر أنه من أشهر كتب السيد إمام المترجمة: تحولات الخطاب النقدى لما بعد الحداثة للفيلسوف المصرى الأمريكى إيهاب حسن، والميتافكشن باتريشيا ووه، وألف ليلة وليلة أو الليالى العربية لأورليش مارزوف وريتشارد فان ليفن وأقنعة بارت لجوناثان كلر، وتعليم ما بعد الحداثة.