إنريكي يكشف موقفه من تدريب المنتخب البرازيلي

كشف لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، موقفه من تدريب المنتخب البرازيلي خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدرب تيتي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى دخول إنريكي في مفاوضات مع الاتحاد البرازيلي، بشأن تدريب منتخب السيلساو خلال الفترة المقبلة.

وقال إنريكي في تصريحات لـ «صحيفة ماركا»: «منذ انتهاء كأس العالم 2022، لم أقرأ الصحف الإسبانية أو أشاهد أي شيء إسباني على الإنترنت.. تابعت الصحافة الإنجليزية فقط».

وأضاف: «تلقيت عرضًا من منتخب وطني، بعد رحيلي عن إسبانيا، لكنه ليس المنتخب البرازيلي».

وأتم: «هناك عدة فرق ومنتخبات تبحث عن مدرب، لا أعتقد أنني المدرب المناسب لمنتخب البرازيل ولم يتصل بي أحد من هناك».