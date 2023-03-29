الأكثر قراءة
النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للعائلة المسيحية بعد فتوى مفتي الجمهورية
مراجع رسالة الإمام يعلق على اتهامات الشاعر السوري حذيفه العرجي: خطأ لا يغتفر
بيع جميع وحدات دار مصر بعد ساعات من فتح باب الحجز الإلكتروني
الطفل شنودة يعود للأسرة المسيحية.. فتويان من الأزهر والمفتي و3 توجيهات من النيابة حسمت الأزمة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
الأهلي المصريالهلال السوداني
النتـائـج
تصويت
ضربت هزة أرضية بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر ولاية ملاطية التركية في تمام الساعة 16:58 مساء اليوم الأربعاء.
ونقل موقع" تركيا الآن" اليوم عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية قولها في بيان أن الهزة الأرضية في ولاية ملاطية وقعت على عمق 7 كيلومترات.