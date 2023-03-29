 الأرض تواصل الاهتزاز بتركيا.. زلزال في ملاطية بقوة 4.2 درجة - بوابة الشروق
الأربعاء 29 مارس 2023 7:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

الأرض تواصل الاهتزاز بتركيا.. زلزال في ملاطية بقوة 4.2 درجة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 7:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 7:07 م

ضربت هزة أرضية بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر ولاية ملاطية التركية في تمام الساعة 16:58 مساء اليوم الأربعاء.

ونقل موقع" تركيا الآن" اليوم عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية قولها في بيان أن الهزة الأرضية في ولاية ملاطية وقعت على عمق 7 كيلومترات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك