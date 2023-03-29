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ضربت هزة أرضية بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر ولاية ملاطية التركية في تمام الساعة 16:58 مساء اليوم الأربعاء.

ونقل موقع" تركيا الآن" اليوم عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية قولها في بيان أن الهزة الأرضية في ولاية ملاطية وقعت على عمق 7 كيلومترات.