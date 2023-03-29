شهدت الحلقة 8 من مسلسل "سره الباتع"، مشاهد من أحداث ثورة 25 يناير، وقرار جماعة الإخوان الإرهابية بالنزول عند زيادة أعداد المتظاهرين، كما رصدت عملية سرقة المتحف المصري بالتحرير يوم 28 يناير، ومناشدة المخرج خالد يوسف قوات الأمن لتأمين المتحف وحمايته من السرقة.

وتنتقل أحداث المسلسل إلى زمن حقبة الحملة الفرنسية، حيث يتم تحديد موعد محاكمة حامد، ويتم تكليف البروفيسور كليمان بالدفاع عنه، ليكون شكل المحاكمة عادلا أمام الناس.

مسلسل "سره الباتع" من إخراج خالد يوسف، مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمى، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسنى، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدى سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومى، نضال نجم، خالد أنور، هدى الإتربى، ميدو عادل، ألحان المهدى، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هانى، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسى، فاروق خالد، عمرو عمروسى، محمود عزازى، محمود الشرقاوى، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا مهما في مقاومة الاحتلال، حيث بقتل أحد قادة الجنود، ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه، خاصة أن له علامة مميزة وهى وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".