

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط شخص يدير محطة بث تليفزيوني بدون ترخيص بالمخالفة للقانون في الشرقية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة انشاء وإدارة شخص محطة بث تليفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة الشرقية، من خلال إستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها ومحطة التقوية وأمكن ضبط (مالك الشبكة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط ( 3 وحدة معالجة مركزية ماركات مختلفة تعمل كسيرفر رئيسى للتحكم فى الشبكة، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، 2 هاتف محمول خاصين بالمتهم تحوى أثار ودلائل على إدارته الشكبة، 30 من أجهزة "إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية"). وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.