سكرتير مجلس الأمن الروسي: السلوك الاستفزازي للغرب يمكن أن يؤدي إلى كارثة

قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، إن السلوك الاستفزازي للغرب، في سياق الأزمة في أوكرانيا، يمكن أن يؤدي إلى كارثة، لافتًا إلى أن «الأمر يتناقض مع افتراض عدم جواز الحرب النووية».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أضاف باتروشيف، خلال لقاء أمناء مجالس الأمن لدول منظمة شنجهاي للتعاون في نيودلهي، أن «السلوك الاستفزازي للغرب في سياق الأزمة في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة».

ولفت إلى أن «سلوك الغرب يتعارض مع جوهر البيان المشترك لقادة الدول النووية الخمس، الصادر في 3 يناير 2022، الذي تم فيه تأكيد أسس عدم جواز نشوب حرب نووية».

وشدد على أن «روسيا من جهتها لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بهذا البيان، ووفقا لمضمونه، مقتنعة بضرورة منع أي مواجهة عسكرية بين الدول التي تملك أسلحة نووية».

ونص بيان مشترك لقادة الدول النووية الخمس، صدر في 3 يناير 2022، على أن قادة روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، يؤكدون على منع حدوث حرب نووية ومنع الحرب بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية وتقليل المخاطر الاستراتيجية.

وذكر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، متورطان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو «تلعب بالنار»، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.