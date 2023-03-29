محمد لطفي يهدد بقتل والدة مصطفى خاطر بالحلقة السابعة من «كشف مستعجل»

عُرضت اليوم الحلقة السابعة من مسلسل "كشف مستعجل" الذي يؤدي بطولته مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، وهنادي مهنا، وإلهام وجدي.

بدأت الحلقة بشعور عاليا "هنادي مهنا" بالذنب لطريقتها السيئة مع يوسف "مصطفى خاطر"، فاتصلت به واعتذرت له وطلبت منه أن يذهب معها اليوم لحضور عيد ميلاد سارة ابنة الدكتور سهام "محمد عبد الرحمن"، وفي نفس التوقيت يقوم مودي الجزاز "محمد لطفي"، بإرسال صورة عبر "واتس آب" ليوسف تجمعه مع أمه الذي يهدده بها طول الوقت للاستمرار في جرائمه، فينفعل يوسف ويخرج مسرعا متجها للمطعم، ويلتقي بمودي الجزاز، ويبلغه أن يبتعد عن والدته في مقابل استمراره في العمل.

وتجتمع عائلة دكتور سهام في منزله لحضور عيد ميلاد ابنته، وتدور سلسلة من الجدل بين لي لي "إلهام وجدي" وحماتها هناء الشوربجي بسبب التورتة، ثم يصل يوسف لحضور عيد الميلاد، ويكتشف أن سهام يجلس في غرفته منفردا ويرفض مقابلة أحد خاصة بعدما تسبب أمس في جريمة قتل زوجة لزوجها، فيقرر أن يدخل له ويتحدث معه وتحاول عاليا أن تدخل معه، ولكنه يعتذر لها ويطلب أن ينفرد بسهام.

ويدخل يوسف غرفة سهام فيجده يصلي ويبكي بسبب ما فعله، فيحاول إقناعه أنه لم يخطئ وليس له علاقة بجريمة القتل، ويحاول سهام أن يتهرب منه ويطلب منه السفر لأداء العمرة، ولكن يوسف يقترح عليه أن يفعل خير ليكفر عن ذنبه، ويخدعه بأنه من الممكن بدلا من استخدامه في القتل يستخدمه في حماية الناس، ويفكر في أن يجعله يحمي أمه التي يهددها مودي الجزاز.

ثم يلبس سهام ويخرج مع يوسف ومعه مفتاح شقته القديمة، فتقف أمامه زوجته لي لي، وتسأله عن سبب النزول مع يوسف وترك عيد ميلاد ابنته، وتتدخل عاليا ووالدته في الحوار ويحدث خلاف كبير بسبب التغيرات التي حدثت في حياتهم بعد دخول يوسف إليها، فينفعل سهام ويضرب عاليا على وجهها بعد ان تطرد عائلته من منزلها، فتنفعل عليه وتقوم بكسر طبق في الحائط وتصاب في يدها، ثم تتصل بالشرطة وتقرر أن تحبسه بسبب ضربه لها، وتتهمه ظلما بأنه هو الذي أصابها في يدها، ويحاول الجميع تهدئتها واقناعها بالتنازل ولكنها ترفض.

ويدخل يوسف وسهام الحجز فيجدوا أحد المحبوسين يعرف سهام، بعد أن ضربته زوجته لي لي في الشارع، في وقت سابق وأهانته هو وزملائه البلطجية أمام النادي، فيقرر الانتقام من سهام داخل الحجز، ولكن فجأة يتدخل يوسف ويعضه في أذنه ورقبته كمصاصي الدماء، ويتحول سهام ويوسف إلى أكابر الحجز والجميع يخاف منهما.

وتذهب عاليا إلى مودي الجزاز شريك يوسف في المطعم، وتبلغه ما حدث فيذهب إلى السجن ويخرجهما بضمان محل إقامتهما، وعندما يخرج يوسف وسهام يبلغه جزاز بأنه يجب أن يستكمل عمله وإلا سيقتل أمه، فيتذكر يوسف أنه لم ينقلها إلى مكان آخر ويطلب من سهام تنفيذ عملية حمايتها الآن، ويعتذرا لعاليا التي تتركهما وترحل غاضبة.