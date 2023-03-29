الولايات المتحدة والكويت تبحثان الأولويات الإقليمية والعالمية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء، في مكالمة هاتفية مع نظيره الكويتي الشيخ سالم الصباح الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة.

وجدد بلينكن التأكيد على الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين الولايات المتحدة والكويت وسلط الضوء على أهمية تعميق التعاون الثنائي في القضايا الإقليمية- بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني.

وأطلع بلينكن وزير الخارجية الكويتي على جهود الولايات المتحدة للعمل مع شركاء إسرائيليين وفلسطينيين وإقليميين لتهدئة الوضع في الضفة الغربية.. كما ناقشا الحاجة إلى دعم الأولويات الإنسانية في المنطقة والعالم.