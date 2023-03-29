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المفوضية الأوروبية تحذف باكستان من قائمة الدول الثالثة عالية الخطورة

إسلام آباد (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 2:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 2:13 م

حذفت المفوضية الأوروبية باكستان من قائمتها "للدول الثالثة عالية الخطورة"، طبقا لما أعلنه وزير التجارة الباكستاني، سيد نافيد قمر، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" أمس الثلاثاء.

وأشار قمر إلى أن كل الفضل يعود إلى وزير الخارجية، بيلاوال بوتو زرداري، بسبب جهوده الدءوبة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وذكر قمر أنه تم إدراج بلاده في قائمة الاتحاد الأوروبي للدول، عالية الخطورة، في عام 2018، مما تسبب في ضرر للاقتصاد والمصدرين والتجار في باكستان.

وقائمة الدول الثالثة عالية الخطورة للاتحاد الأوروبي، تضم دولا يعتبر التكتل أنها تعاني من أوجه قصور استراتيجية في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


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