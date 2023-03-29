السعودية تدين مجددا محاولات حرق المصحف الشريف

أدانت المملكة العربية السعودية مجددا محاولات حرق المصحف الشريف، مؤكدة ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن مجلس الوزراء السعودي مساء الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة.

وكانت الخارجية السعودية أصدرت يوم الاثنين الماضي بيانا شدد على "ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف والإقصاء" ردا على ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك يوم الجمعة الماضي من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة كوبنهاجن.

وطالبت الرياض في وقت سابق "كل الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة بأهمية التصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات التي تسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان".