محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء

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ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على دعم جهود منظومة أعمال الصيانة للشبكات، والمغذيات واصلاح الأعطال.

وجاء ذلك خلال لقائه المهندس محسن محمود حمدي رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، والمهندس عصام إبراهيم سيد رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط شمال.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، وخاصة القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأكد أنه يجري تنفيذ 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه في قطاع الكهرباء بالقرى المستهدفة منها مشروعات الشبكات والمغذيات ولوحات توزيع الكهرباء؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى دعم المغذيات وإصلاح الأعطال وخاصة بالطرق الصحراوية، ومنها إنشاء مغذيات برزقة الدير بالقوصية والعتامنة بمنفلوط بقطاع كهرباء أسيوط شمال؛ لدعم الخدمات والمرافق على الطريق الصحراوي الشرقي والغربي، وتخفيف الأحمال على المغذيات الخاصة بالقرى والمدن.

ووجه بالتوسع في إنشاء مغذيات جديدة بقطاعي كهرباء أسيوط شمال وجنوب؛ لخدمة المشروعات التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ورفع كفاءة الشبكات ولوحات توزيع الكهرباء.

وكشف عن المتابعة المستمرة لجميع مشروعات الكهرباء التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز محافظة أسيوط سواء مشروعات الخطة الاستثمارية أو مشروعات الغير أو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات أمام التنفيذ لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وفقًا لمعايير الجودة.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بمراكز خدمة العملاء وسرعة حل شكاوي المشتركين، وتقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين.