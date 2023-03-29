نوردكس الألمانية لمعدات طاقة الرياح تفوز بعقد لتوريد 14 توربين طاقة رياح لليونان

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أعلنت شركة صناعة معدات طاقة الرياح الألمانية نوردكس جروب فوزها بعقد لتوريد 14 توربين طاقة رياح من طراز دلتا 4000 لثلاثة مشروعات في اليونان. كما يتضمن العقد عقود خدمة ممتازة لتقديم أعمال الصيانة للتوربينات لمدة 10 سنوات.

وستقوم نوردكس جروب بتركيب التوربينات على أبراج أنبوبية من الصلب بارتفاع 105 أمتار بحلول 2024. وبعد انتهاء أعمال البناء ستنتج مزارع طاقة الرياح الثلاث أكثر من 232 جيجاوات كهرباء سنويا.

وقالت الشركة الألمانية إن الشركة المالكة للمشروع وقعت اتفاقية طويل الأجل لبيع كامل إنتاج المزارع الثلاث.