وقع رئيس كينيا ويليام روتو، والمفوضة الأوروبية للشراكات الدولية جوتا أوربيلينين، اليوم الأربعاء، اتفاقا لتمويل شبكة طريق للحافلات الكهربائية في العاصمة الكينية نيروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم للمشروع 45 مليون يورو على هيئة منح، كما سوف يدعم بنك الاستثمار الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية المشروع بمبلغ 3ر236 مليون يورو.

كما سوف تقدم وكالة التعاون الأوروبية مساعدات فنية لتنفيذ المشروع.

ومن المقرر أن تساهم الحكومة الكينية بـ3ر66 مليون يورو لتنفيذ المشروع الذي يطلق عليه "نيروبي كور باص رابد ترانزيت لاين 3" الذي من المتوقع أن يبدأ العمل عام 2030، وسوف يمثل أول حارة سريعة مخصصة للحافلات الكهربائية في شرق أفريقيا، كما أنه ضمن نظام يتألف من خمس خطوط حافلات سريعة سوف يتم تنفيذه في نيروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الخط 3 الكهربائي سوف ينقل نحو 300 ألف شخص يوميا عبر المناطق الأكثر ازدحاما في نيروبي "بطريقة تتسم بالكفاءة والسلامة".