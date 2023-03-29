البرلمان الباكستاني يوافق على إجراء الانتخابات في وقت متزامن

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وافقت الجمعية الوطنية (البرلمان ) اليوم الثلاثاء بالإجماع على القرار الذي يطالب بإجراء الانتخابات العامة في وقت واحد في الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد لضمان الاستقرار السياسي.

وطرحت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم اورانجزيب مشروع القرار الذي ينص على أن هذا المجلس اعتبر أن "تدخلاً لاداعى له في القضاء هو سبب عدم الاستقرار السياسي".

وقالت " هذا المجلس اعلن أيضا أن الاتساق السياسي ضروري لضمان الاستقرار الاقتصادي . ويعتقد أيضا أنه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ، يجب تطبيق المادة 224نصا وروحا وفقا للمادة 218من الدستور"،بحسب وكالة "اسوشيتدبرس اوف باكستان".

وتابعت " وبناء عليه ، فإنه يجب إجراء الانتخابات العامة في وقت واحد في جميع انحاء البلاد حتي يمكن الحفاظ أكثر على استقرار سياسي حقيقي"،بحسب الوكالة.

واختتمت بالقول إن القرار طالب أيضا بأن المسائل الدستورية التي تتطلب رأيا وتدبرا جماعيا ، سوف يتم مباشرتها من جانب هيئة المحكمة العليا بكامل هيئتها لاتخاذ الإجراءات حيالها .