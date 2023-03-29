روسيا: الناتو يستخدم الحرب النفسية والإعلامية للتأثير على الآخرين

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قيام وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بنشر صور لأنظمة أسلحة يقدمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) للجيش الأوكراني، بأنها جزء من حملة للتأثير النفسي والإعلامي.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية -وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء- إن هذا أسلوب قديم لخوض الحرب النفسية والإعلامية والتأثير الفعلي في نفوس الناس، مشيرة إلى أنهم يمارسون التأثير في أفراد القوات المسلحة الأوكرانية إعلاميا ونفسيا.



وأشارت إلى أن المشكلة هي أن مواطني أوكرانيا في مرحلة ما سمحوا لأنفسهم بالخضوع لمثل هذه التجارب، موضحة أن هذا مجرد جزء من عملية التأثير النفسي في السكان وجزء صغير فقط منها أصبح معروفا، وهناك عدد كبير من هذه الأمور مثله.