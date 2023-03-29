 أحمد تميم المراغي عن قراءته القرآن أمام الرئيس السيسي: لازم يشوفنا بأحسن صورة - بوابة الشروق
الأربعاء 29 مارس 2023 9:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

أحمد تميم المراغي عن قراءته القرآن أمام الرئيس السيسي: لازم يشوفنا بأحسن صورة

الشيخ أحمد تميم المراغي
الشيخ أحمد تميم المراغي
شيماء رزق
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 9:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 9:41 م

روى الشيخ أحمد تميم المراغي، مقرئ القرآن الكريم، عن تجربته في تلاوة القرآن أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال استضافته ببرنامج «التفاحة المصرية»، تقديم الفنانة مها أحمد، المذاع على قناة «الشمس»، مساء الأربعاء، إنه شعر بالرهبة والخوف عندما وقف على المسرح لقراءة القرآن الكريم أمام الرئيس، خاصًة من إمكانية تأثير التكييفات المتواجدة بالقاعة على صوته بشكل سلبي.

وأضاف أنه يكون حريص بشكل كبير للخروج بأفضل صورة أمام الرئيس لأن العالم كله يتابعنا، معلقًا: «لازم الرئيس يشوفنا بأحسن صورة لأن مصر جميلة وهتبقى قد الدنيا وبقت قد الدنيا ومصر الوحيدة اللي تجلى عليها الله».

وأبدى إعجابه الشديد بالعاصمة الإدارية والبنايات التي تم تشييدها من كاتدرائية ومسجد مصر والعمارة الإسلامية، معقبًا: «اللى عايز يشوف مصر الجديدة والجمهورية الجديدة يروح العاصمة الإدارية وربنا يبارك في الرئيس وجميع العاملين بالعاصمة»- على حد قوله.

وتحدث عن أول لقاء له مع الرئيس السيسي، والذي كان بمركز المنارة بمناسبة يوم الشهيد، مؤكدًا أنها من الندوات الشيقة التي حضرها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك