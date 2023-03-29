إصابة سيدة إثر سقوط أجزاء من عقار قديم شرقي الإسكندرية

أصيبت، سيدة بجروح في الرأس، اليوم الأربعاء، إثر مرورها مصادفتًا أثناء سقوط أجزاء من واجهة عقار قديم "خالٍ من السكان" كائن في شارع مسجد الغوانم، منطقة السيوف بحري، شرقي الإسكندرية، وجرى نقلها إلى المستشفى لإسعافها، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، وغرفة عمليات حي أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول انهيار أجزاء من عقار في منطقة السيوف بحري.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حول العقار، وبفحصه تبين صدور قرار إزالة للدور الأول علوي، وترميم الأرضي، لكن صاحب العقار أبى أن ينفذ القرار، فتم تحرير محضر ضده.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.