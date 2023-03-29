البابا تواضروس عن حل مشكلة الطفل شنودة: انتصار الإنسانية

ثَمَّن قداسة البابا تواضروس الثاني الجهود التي بُذِلَت الفترة الماضية في حل مشكلة الطفل "شنودة" والتي أثمرت صدور قرار من النيابة العامة بتسليمه اليوم لأسرته البديلة.

جاء ذلك خلال عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال البابا: "نشكر ربنا على انتهاء موضوع الطفل شنودة، ونشكر كل مَنْ تعبوا في هذا الموضوع، وانتصار الإنسانية فوق القانون كما شاهدنا، وربنا يعوّض الجميع بالخير، وكل الجهات التي تحدثنا معها، ونشكر بصفة خاصة فضيلة المفتي، بمجهوده وطريقته وبهدوئه وعلمه وفضيلته قدّم الصورة الجميلة، ونشكر ربنا أن القصة انتهت بسلام".