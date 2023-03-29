السباحة الكندية سمر ماكنتوش تحطم رقما قياسيا عالميا

حطّمت السباحة الكندية اليافعة سمر ماكنتوش الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حرة، الثلاثاء في التجارب الوطنية في تورونتو.

وسجّلت ابنة السادسة عشرة 3:56.08 دقائق، متخطية الرقم السابق (3:56.40 د)، المسجّل في مايو الماضي عن طريق الأسترالية أريارن تيتموس في بطولة بلادها في أديلايد، عندما حطّمت رقم الأمريكية كايتي ليديكي الصامد ست سنوات منذ أولمبياد ريو 2016.

وقبل اللقاء الأخير المؤهل إلى مونديال فوكووكا المقبل (14-30 يوليو)، كانت ماكنتوش رابع أسرع سباحة في هذه المسافة، وراء تيتموس، ليديكي والإيطالية فيديريكا بيليجريني.

سجّلت 3:59.32 دقائق لتحل ثانية وراء تيتموس في ألعاب الكومنولث العام الماضي في برمنجهام البريطانية.

وكانت ماكنتوش قد حلّت أيضاً ثانية وراء ليديكي في بطولة العالم 2022، عندما نزلت للمرة الاولى تحت حاجز الأربع دقائق.

كما أحرزت السباحة الكندية ذهبية 200 متر فراشة و400 متر متنوعة في بطولة العالم العام الماضي.

وقالت ماكنتوش التي ظهرت على الساحة العالمية في أولمبياد طوكيو عندما كانت بعمر الرابعة عشرة وحلت رابعة في 400 متر حرة "بصراحة، لم أكن مؤمنة بقدرتي على تحطيم الرقم العالمي الليلة".

وبكت السباحة المنتقلة لخوض التمارين في فلوريدا، لدى الحديث عن عائلتها "في السنوات الأخيرة كرّست حياتي لهذا الأمر، أن أكون الأفضل، أن أحقق أمراً مماثلاً. لم يكن هذا الأمر ضمن أحلامي منذ سنوات قليلة".