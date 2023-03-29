أرامكو السعودية تضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين

جرت اليوم الأربعاء، مراسم وضع حجر الأساس لمصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين، حيث تبدأ شركة "أرامكو هواجين للبتروكيميائيات" في بنائهما.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، تُعد هذه الشركة مشروعًا مشتركًا بين أرامكو السعودية 30% ومجموعة "نورينكو" 51% ومجموعة "بانجين" الصناعية 19%، وتعمل على تطوير المجمع في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينج الصينية.

وأُعلن يوم الأحد الماضي، أن المجمع يُتوقع أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن تورّد أرامكو السعودية ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد يحيى القحطاني: "يمثّل هذا المجمع علامة فارقة في جهودنا لدعم قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على مستوى عالمي ومتكامل في الصين، حيث ستؤدي البتروكيميائيات دورًا حيويًا في نجاحنا المشترك".

وأضاف أن "أرامكو هواجين ستكون نموذجًا يمضي بخطى ثابتة في قطاع صناعة البتروكيميائيات الحديثة في الصين، ولديها القدرة على تقديم المنتجات منخفضة الكربون، والمواد الكيميائية، والمواد المتقدمة".

وكانت أرامكو السعودية أعلنت أول أمس الاثنين توقيعها اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة بنسبة 10% في شركة رونجشنج للبتروكيميائيات المحدودة والمدرجة في بورصة شنجن "رونجشنج" مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.6 مليارات دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية).