أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بعودة المخرج خالد يوسف إلى الاستوديو مرة أخرى، وتقديمه لمسلسل «سره الباتع»، الذي يعرض حاليًا خلال الموسم الرمضاني.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «نجوم رمضان أقربلك»، مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة «نجوم أف إم»، إن «الاستوديو البيت الحقيقي لخالد يوسف»، مشيرة إلى أنها تفتقد لوجود «المخرجين الجيدين».

وأضافت أن المخرج جذب المشاهد بشكل ذكي لمتابعة مسلسل «سره الباتع»، معقبة: «قدم خليطًا بين الحديث والتاريخي بشكل لطيف؛ لأن الناس لا تحب متابعة الأعمال التاريخية».

وذكرت أن «يوسف» نجح في تقديم الأحداث التاريخية بذكاء كبير، قائلة إنها كانت تتمنى تقديم دورها بشكل رئيسي وليس كضيفة شرف؛ بسبب المجهود المبذول.

وعن سبب إخبارها المخرج بأنها تستحق نيل جائزة أفضل ممثلة لو كان دورها بالمسلسل كبيرًا، عقبت: «خالد كاتب بشكل حلو والدور كان ممكن يبقى حكاية، لكن أنا مرتبطة بمسلسل (جعفر العمدة) ومينفعش يبقى عندي مسلسلين».

ولفتت إلى أنها عادة لا تتابع أعمالها الفنية على التليفزيون، مؤكدة في الوقت نفسه أنها حريصة على مشاهدة حلقات «جعفر العمدة» أكثر من مرة؛ لإعجابها بعناصر العمل كافة من الصورة والأداء والموسيقى والمونتاج.

وأشادت بالممثلين المشاركين في العمل والذين وصفتهم بأنهم «أكثر من رائعين»، مختتمة: «عايدة (الشخصية التي تقدمها زينة) ممكن بعيدة شوية عننا، لكن إحنا الباقي قريبين من بعض، وهناك مفاجآت كثيرة في الحلقات المقبلة، إحنا لسة مبدأناش».

مسلسل «سره الباتع» إخراج خالد يوسف، يشارك فيه أكثر من 60 فنانا، ومن بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي.