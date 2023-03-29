العراق: اعتقال المسئول الإعلامي لداعش في محافظة صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، اليوم الأربعاء، اعتقال ما يسمى المسؤول الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لشعبة الفرقة الرابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة القوات الأمنية تم نصب كمين محكم في قرية الشيخ حمد، وعلى إثره ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء والذي كان يعمل بعدة صفات في عصابات داعش الإرهابية".

وأوضحت أن الإرهابي كان يعمل مسؤول إعلامي لداعش في محافظة صلاح الدين، ويجبر المواطنين على البيعة والمناصرة للإرهاب، وأن "الإرهابي كان يدلي أيضا بالمعلومات عن القوات الأمنية والإبلاغ عن محال سكنهم ويعمل مرافقا لأحد القياديين الإرهابيين في قضاء الشرقاط"، مؤكدة تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة.