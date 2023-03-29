أول رد من زوج نيللي كريم بأنه ممثل لا يمتلك الخبرة الكافية

علق الفنان هشام عاشور، على قول البعض إنه مفروض على مسلسل «عملة نادرة»؛ لأنه زوج الفنانة نيللي كريم، قائلًا إنه بدأ دراسة التمثيل منذ عام 2013 في الولايات المتحدة الأمريكية ويعلم إمكانياته كممثل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أنه قضى 9 سنوات في نيويورك درس خلالها التمثيل، معقبًا: «كنت مستعد تمامًا ولما رجعت مصر ذاكرت تمثيل مرة أخرى لاختلاف اللغة وطريقة الأداء».

وقال إنه يقدر فكرة التأثير في شخص من خلال الفن بصورة إيجابية، مضيفًا: «التأثير في بني آدم بالإيجاب ما أبحث عنه، بشتغل على نفسي كل يوم وعندي مدرب في أمريكا وفي مصر بشتغل معاهم، عاوز وأنا بعمل ده عاوز أروح هوليود إن شاء الله».

وعن تصريح زوجته نيللي كريم بأنه ممثل لا يمتلك الخبرة الكافية، عقب: «لازم هتقول كده، هتقول هو عبقري يعني؟ نيللي ردت ردًا دبلوماسيًا وأنا مش أكثر واحد خبرة في العالم، لكن أنا واخد الموضوع عن دراسة».

وأكمل: «لا داخل آخد لقطة ولا داخل عشان أعمل شوية فلوس، أنا الحمد لله عندي حياة كبيرة كنت نجمًا فيها في الاسكواش، والنهاردة عندي الطاقة دي جوايا وهي التأثير بالإيجاب عبر الفن سواء من خلال الضحك أو الدراما أو الأكشن أو الرومانسي».

مسلسل «عملة نادرة» من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وغيرهم.