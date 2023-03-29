رئيس وزراء اليابان: لا يوجد خطط لحل مجلس النواب في الوقت الحالي

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أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه ليس لديه خطط لحل مجلس النواب في الوقت الحالي.

جاءت تصريحات كيشيدا خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من أحد أعضاء حزب معارض حول إمكانية حل المجلس في المستقبل القريب.

وقال كيشيدا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، إن أولويته هي معالجة القضايا العاجلة، والتي تشمل تعزيز القدرات الدفاعية لليابان وتغيير سياسات الطاقة ودعم تربية الأطفال.

جدير بالذكر أن لرئيس الوزراء الياباني القول الفصل في حل مجلس النواب الياباني بموجب الدستور.. وتنتهي المدة الحالية لأعضاء مجلس النواب في أكتوبر 2025 ما لم يحل كيشيدا المجلس.