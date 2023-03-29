 دي خيا يوجه صدمه لمانشستر يونايتد - بوابة الشروق
الأربعاء 29 مارس 2023 5:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

دي خيا يوجه صدمه لمانشستر يونايتد

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 5:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 5:02 م

وجه دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد صدمه لفريقه، بشأن موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وقالت صحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية إن دي خيا رفض العرض الأول المقدم من قبل إدارة مانشستر يونايتد لتجديد عقده بعد محاولة من تخفيض راتبه، في الوقت الذي ينتهي فيه عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الحارس الإسباني يرى أن مستواه الحالي ومساهمته في الانتصارات الأخيرة جعلته واحد من أهم لاعبي الفريق ويجب تقديره بصورة أفضل بالرغم من إداركه ضرورة تخفيض راتبه للبقاء.

وكان دي خيا قد قام بتجديد عقده مع مانشستر يونايتد في شهر سبتمبر عام 2019 ويتقاضي 375 ألف جنيه إسترليني إسبوعيا ليصبح وقتها الحارس الأعلى أجرا بالعالم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك