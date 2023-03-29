روسيا: تعليق مشاركتنا في نيو ستارت لن يتأثر بوقف واشنطن إرسال بيانات نووية



قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إن قرار واشنطن وقف إطلاعها على بعض البيانات المتعلقة بقواتها النووية، حسبما تقتضي معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة، لن يدفعها لمراجعة قرارها تعليق المشاركة في المعاهدة.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس أنها ستتوقف عن إطلاع روسيا على بعض المعلومات المتعلقة بقواتها النووية بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعليق مشاركة بلاده في المعاهدة في فبراير، بحسب وكالة رويترز.

وقالت روسيا إنها ستلتزم طواعية بالحدود المتفق عليها لعدد الرؤوس النووية المسموح لها بنشرها بغض النظر عن الخطوة الأمريكية.

وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية "تعهدنا طواعية بالالتزام بالحدود الكمية الأساسية التي حددتها المعاهدة".

وأضاف "هذا كل شيء. موقفنا لا يعتمد على ما إذا كان الأمريكيون سيسلموننا بياناتهم أم لا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال طرفا في المعاهدة وملزمة بإرسال البيانات.

وقال ريابكوف "الولايات المتحدة، على خلاف روسيا، لم تعلق رسميا مشاركتها في المعاهدة. ولذلك فهي ملزمة بالامتثال لبنودها بالكامل".

وبرر بوتين تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة الشهر الماضي بالقول إن الغرب يشارك بشكل مباشر في هجمات أوكرانية على قواعد القاذفات الاستراتيجية الروسية في العمق الروسي، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك.

وقال إن مطالبات حلف شمال الأطلسي لروسيا بالسماح بتفتيش قواعدها النووية بموجب معاهدة نيو ستارت تعد على هذا الأساس أمرا سخيفا.

وتضع معاهدة نيو ستارت، التي تم توقيعها عام 2010 وينتهي العمل بها في 2026، حدا أقصى لعدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن للدولتين نشرها. وروسيا والولايات المتحدة هما أكبر قوتين نوويتين في العالم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها بدأت تدريبات بمنظومة صواريخ يارس الباليستية العابرة للقارات وبمشاركة الآلاف من قواتها، وهو ما من المرجح أن يعتبر محاولة جديدة من موسكو لاستعراض قوتها النووية