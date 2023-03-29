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شئون الحرمين تطلق مبادرة نور وبيان من أهل القرآن

الرياض - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 10:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 10:05 ص
أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الوكالة المساعدة للشئون الإعلامية النسائية، مبادرة بعنوان "نور وبيان من أهل القرآن"، لإبراز دور معلمات مقرأة الكتاب والسنة في ترغيب حافظات كتاب الله في دراسة علوم القرآن الكريم.

وتهدف المبادرة -وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء- إلى تسليط الضوء على المكانة الرائدة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة كتاب الله تعالى، من خلال عقد تقارير مرئية عبر حساب رئاسة شئون الحرمين على تطبيق "سناب شات" مع معلمات مقرأة الكتاب والسنة النسائية؛ لإبراز دورهن الجليل في ترغيب حافظات كتاب الله في دراسة علوم القرآن الكريم والقراءات، والسنة النبوية خلال شهر رمضان، مؤكدةً ضرورة الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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