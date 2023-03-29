سريلانكا تخفض أسعار الوقود اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء

قال وزير الطاقة السريلانكي كانشانا ويجيسيكيرا، في مؤتمر صحفي، نقل عبر التلفزيون، إن شركة سيلون بيتروليوم التي تديرها الدولة سوف تخفض أسعار الوقود اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف يتم خفض البنزين أوكتان 92 بواقع 60 روبية للتر إلى 340 روبية، والبنزين أوكتان 95 بواقع 135 روبية للتر إلى 375 روبية، وسيخفض ديزل السيارات بواقع 80 روبية للتر إلى 325 روبية، والكيروسين بواقع 10 روبية إلى 295 روبية.

وأضاف ويجيسيكيرا، أن الشركة ستتخذ إجراء تأديبيا ضد رؤساء النقابات الذين عرقلوا توزيع الوقود أمس الثلاثاء، اعتراضا على تأجير محطات البنزين لـ3 شركات جديدة.