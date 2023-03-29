موقع الحكومة الألمانية لإعادة الإعمار في أوكرانيا يتعرض لهجوم سيبراني لعدة ساعات

شن قراصنة إنترنت هجوما طويلا على المنصة الجديدة لوزارة التنمية الألمانية والخاصة بالمشاركة في إعادة الإعمار في أوكرانيا في محاولة لإصابة المنصة الجديدة بالشلل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الوزارة إن الهجوم وقع بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الموقع الجديد أول أمس الاثنين.

وأضاف المتحدث أن "الهجوم استغرق عدة ساعات وتم استخدام أنواع مختلفة من الهجوم. وأمكن صد الهجوم بنجاح".

وذكر المتحدث أن من المرجح أن يكون الهجوم تم عن طريق عدة أطراف بمشاركة شبكات البوتات (بوت نت) الخاصة بهم.

يذكر أن من المفترض أن تكون المنصة التي تضم موقعا إلكترونيا مركزيا، نقطة اتصال لكل من يريد المشاركة في إعادة الإعمار في أوكرانيا كما تهدف إلى تحسين الربط الشبكي بين المنظمات والمبادرات الحكومية والخاصة أو الإقليمية.